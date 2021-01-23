Milli tenisçi Çağla, Women Tennis Open'da şampiyon
Bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvayı teklerde ise çeyrek finalde tamamladı. Çağla, çiftlerdeki partneri Golubic'e çeyrek finalde yenildi.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay toplamda 25 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası Fujairah International Women Tennis Open'da İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile şampiyonluğa ulaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentindeki sert zemin turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve partneri Viktorija Golubic ilk turu bay geçti. Büyükakçay/Golubic çifti çeyrek finalde Cristina Bucsa/Reka-Luca Jani ikilisini 6-4, 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seri başı Naiktha Bains/Rutuja Bhosale çiftini 7-6, 5-7, 11-9 yenerek adlarını finale yazdırdı. 1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde Büyükakçay/Golubic tandemi turnuvanın 3 numaralı seri başı En Shuo Liang/Xiaodi You ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Çağla bu zaferle profesyonel kariyerinin 15'inci çiftler şampiyonluğunu elde etti.
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