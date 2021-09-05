Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, maç sonu sosyal medyaya damga vuran paylaşım yaptı

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya aldığımız maç sonrası milli voleybolcu Ebrar Karakurt, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2021 Pazar, 10:04
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, maç sonu sosyal medyaya damga vuran paylaşım yaptı
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CEV 2022 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Filenin Sultanları, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç smaçörü Ebrar Karakurt, Hollanda maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Milli sporcu, paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

Daha önce Instagram hesabından kadın arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaşan genç yıldız, bazı hesaplar ve haber siteleri tarafından homofobik bir dille hedef gösterilmişti.

Hedef gösterilmenin ardından gerek takım arkadaşlarından, gerekse toplumun diğer kesimlerinden destek mesajları gelmişti.




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