Milliler Uluslar Ligi'nin son maçında Macaristan karşısında
A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaderi bu gece belli oluyor. Macaristan'a konuk olacak Ay Yıldızlılar, olası galibiyetin ardından grup lideri Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.
Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.
Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.
Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak.
Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.
MUHTEMEL İLK 11
Milli Takım'ın sahaya Mert; Nazım, Merih, Ozan, Caner; Ozan, Okay; Yusuf, Hakan, Deniz ve Cenk 11'iyle çıkması bekleniyor.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci:Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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