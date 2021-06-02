Millilerin bileği bükülmüyor! Türkiye 3-0 Çin

02 Haziran 2021 Çarşamba, 18:56

İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6’ncı maçında Çin’i 25-15, 25-13 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.

Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1’er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3’üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.