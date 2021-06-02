Millilerin bileği bükülmüyor! Türkiye 3-0 Çin
Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaptı.
İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6’ncı maçında Çin’i 25-15, 25-13 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.
Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1’er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3’üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.
Video Haberler
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi
- Sedat Peker'den flaş video kararı