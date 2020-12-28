Milyonlarca emekçinin kilitlendiği asgari ücret için Türk-İş’ten açıklama geldi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Bir yandan salgının ağır etkileri, diğer yandan enflasyon nedeniyle ücretleri eridiği için ayın sonunu getiremeyen milyonlarca yurttaş, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı bekliyor.

Karar, yaklaşık 7 milyon işçinin yanı sıra 65 yaş aylığından GSS primlerine, işsizlik maaşından engelli aylığına, kısa çalışma ödeneğinden ücretsiz izne çıkarılan milyonlarca emekçiye verilen nakdi ücret desteğine kadar birçok ödemeyi de etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son toplantısını yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda 10.30’da başlayacak toplantıdan sonra yeni asgari ücret açıklanacak. TÜİK, son toplantıda, ağır işlerde çalışan bekâr bir işçi için asgari harcama tutarını 2 bin 792.10 TL, orta nitelikteki işlerde çalışan bekâr bir işçi için 2 bin 507.70 TL, hafif nitelikteki işlerde çalışan bekâr bir işçi için de 2 bin 339.10 TL olarak bildirdi.

Hükümet şimdiye kadar ağır işler için hesaplanan tutarın üzerine hiç çıkmadı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarını 3 bin 74 lira olarak belirlediği için bugün açıklanacak rakama katılması çok zor. Asgari ücret artışının etkilediği diğer ödeme ve hesaplar şöyle:

65 yaş aylığı: Bu aylıktan yararlanabilmek için kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen aylık gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor.

Engelli aylığı: Bu aylığın bağlanabilmesi için de hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor.

Evde bakım parası: Bu parayı alabilmek için hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor. Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin sağlık hakkından yararlanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası pirimleri devlet tarafından karşılanıyor.

İşsizlik maaşı: İşçilerin işten çıkarıldıklarında aldıkları işsizlik maaşının en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’i. Asgari ücretteki artış işsizlik maaşı için önemli. Şu anda 1 milyona yakın işçi kısa çalışma ödeneği alıyor. Yine 2.1 milyon işçi ücretsiz izinde. Bu işçiler günlük 39 lira ile geçinmeye çalışıyor. Artışla birlikte nakdi ücret desteğinin de artması gerekiyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: 3 BİN TL ÜZERİ OLMALI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini söyledi. Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair, “İşveren ve hükümet, 3 bin liranın altında teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde teklif getirilmeli” dedi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: EN DÜŞÜK 3350 OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın belediye çalışanlarının maaşlarının en düşük 3100 olacağını açıklamasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de belediye personellerinin maaşının en düşük 3350 TL olacağını duyurdu. Büyükerşen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Emek en yüce değer! Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak itibarıyla 3350 TL’den az olmayacak” dedi.