Milyonluk ihaleler yine tanıdığa!
TOKİ’nin Elazığ depreminin ardından yeni binalar inşa etmek için düzenlediği ihaleleri AKP’ye yakın isimler aldı. İhaleyi kapanlar arasında MHP Elazığ İl Başkanı’nın ortağı olduğu şirket de var, Bayraktar’ın akrabalarının şirketi de.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya büyük oranda zarar gören konutları yenilemek için çok sayıda ihale düzenledi.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık deprem konutu ihaleleri, MHP İl Başkanı’nın ortağı olduğu şirkete, AKP’den milletvekili aday adayı olanların şirketlerine, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın akrabalarına ve hatta AKP’ye yakınlığıyla bilinen eski Türkiye Gazetesi’nin yöneticisi tarafından kurulan şirkete verildi.
TOKİ’nin ihale verdiği şirketlerin sahipleri arasında, adı 17-25 Aralık operasyonuna karışanlar da bulunuyor. İhalelerinin tümünün pazarlık yöntemiyle yapılması dikkat çekti.
MHP İL BAŞKANI ORTAK
TOKİ, 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremden en fazla etkilenen mahalleler arasında yer alan Sürsürü Mahallesi’ne 179 adet konut İnşa etmek için 14 Şubat 2020’de bir ihale düzenledi. İhale, 48 milyon 868 bin TL’ye MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’in ortağı olduğu Tetiş Yapı Şirketi’ne verildi. 30 Nisan 2020 tarihinde Çatalçeşme Mahallesi’ne 924 adet konut, bir adet ticaret merkezi ve bir adet cami inşaatı için düzenlenen ihaleyi de 218 milyon 812 bin TL’ye yine MHP’li Işıkver’in ortağı olduğu Tetiş Yapı ile Makro Anadolu İnşaat İş Ortaklığı aldı.
GAZETECİNİN ŞİRKETİ VAR
Uzun yıllar AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına binerek seyahatlerine eşlik eden ancak bir süre sonra Erdoğan’la arası açılan eski Türkiye Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Nuri Elibol’un kurucusu olduğu şirket de TOKİ’den milyonlarca liralık ihale aldı.
TOKİ, 4 Eylül 2020 tarihinde de depremden en fazla etkilenen ilçe olan Sivrice’de köyevi ve ahır inşaatları için de bir ihale düzenledi. İhale, 70 milyon 454 milyon TL’ye Nuri Elibol’un kurucusu olduğu Ulubol İnşaat’a verildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek’le olan yakınlığıyla da bilinen Elibol, şirketteki hisseleri uzun bir süre önce de çocuklarına devretmişti.
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