Minderde 4 madalya

14 Aralık 2020 Pazartesi, 23:58

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda grekoromen stil müsabakaları sona ererken, Türkiye 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Bugünkü müsabakalarda Salih Aydın ve Osman Yıldırım gümüş madalya kazandı. Ahmet Uyar ise bronz madalya maçını kaybetti ve 5’inci oldu.

Türkiye’yi 82 kg'da temsil eden Salih Aydın, İsrailli İgor Petrishin'i 3-0, Rumen George Vlad Marie'i 9-6, Çekyalı Oldrich Varga’yı 8-3, yarı finalde Alman Roland Schwarz’ı 4-1 yenerek yükseldiği finalde Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirızaev’e yenilince gümüş madalya kazandı.

130 kg’da mücadele eden Osman Yıldırım, Polonyalı Rafal Andrzej Krajewskı’i 5-1, Cezayirli Hamza Haloui’yi 9-0 sayı tuşuyla, Azebaycanlı Beka Kandelaki'yi 10-0 sayı tuşuyla çıktığı finalde dünya şampiyonu Rus Sergey Semenov’a yenildi ve gümüş madalya kazandı.

60 kg’da Ahmet Uyar bronz madalya için repesajda Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu'yu yenen Belarus Maksim Kazharski ile karşılaştı. İlk devreyi 3-0 önde kapadığı müsabakada 2’nci devrede ihtar ve çırpma ile 3 puan verdi maç 3-3 sona erdi. Belaruslu güreşçi son puan avantajıyla bronz madalyayı kazanırken, Ahmet Uyar 5’inci oldu.

Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda grekoromen stil müsabakaları sona ererken, Şerif Kılıç, Salih Aydın, Osman Yıldırım gümüş, Cengiz Arslan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye grekoromen stilde 4 madalya toplarken, Rusya 7 altın 2 gümüş madalya ile takım birincisi oldu.