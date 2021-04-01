Mino Raiola Haaland için Barcelona'ya gitti

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:52

Marca'da yer alan haberde, ünlü menajer Mino Raiola ve Haaland’ın babasının Barcelona ile görüşme yapmak için İspanya’ya gittiği belirtilirken havaalanından görüntüler paylaşıldı.

Borussia Dortmund ile gösterdiği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin önceliği haline gelen Haaland için Barcelona’nın bugün ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi. Haberde, Barcelona’da geçtiğimiz ay başkanlığa seçilen Joan Laporta’ya yakın birisi tarafından Raiola ve Haaland’ın babasının karşılandığı ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü kaydedildi.

BARCELONA KAYNAK ARIYOR

Geçtiğimiz yıl kulübünün borcunun bir milyar avroya yaklaştığını açıklayan Barcelona yönetiminin Haaland transferi için minimum 150 milyon avro bulması gerektiği belirtildi. Laporta yönetiminin gerekli parayı bulabilmek için birçok oyuncuyla bu sezon yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Bu sezon Dortmund formasıyla 31 maça çıkan Haaland 33 gol kaydederken 8 asist yaptı.