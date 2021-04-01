Mino Raiola Haaland için Barcelona'ya gitti
Transferin gözdesi Erling Haaland'ın menajerliğini yapan Mino Raiola ve Norveçli futbolcunun babası, transfer görüşmesi yapmak için bugün Barcelona'ya gitti.
Marca'da yer alan haberde, ünlü menajer Mino Raiola ve Haaland’ın babasının Barcelona ile görüşme yapmak için İspanya’ya gittiği belirtilirken havaalanından görüntüler paylaşıldı.
Borussia Dortmund ile gösterdiği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin önceliği haline gelen Haaland için Barcelona’nın bugün ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi. Haberde, Barcelona’da geçtiğimiz ay başkanlığa seçilen Joan Laporta’ya yakın birisi tarafından Raiola ve Haaland’ın babasının karşılandığı ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü kaydedildi.
BARCELONA KAYNAK ARIYOR
Geçtiğimiz yıl kulübünün borcunun bir milyar avroya yaklaştığını açıklayan Barcelona yönetiminin Haaland transferi için minimum 150 milyon avro bulması gerektiği belirtildi. Laporta yönetiminin gerekli parayı bulabilmek için birçok oyuncuyla bu sezon yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Bu sezon Dortmund formasıyla 31 maça çıkan Haaland 33 gol kaydederken 8 asist yaptı.
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt