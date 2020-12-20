Mısır İstihbarat Başkanı Libya'da Hafter'le görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettas es-Sisi tarafından yetkilendirilen İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentini ziyaret ederek, Hafter ile bir araya geldiği bildirildi.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettas es-Sisi tarafından yetkilendirilen İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentini ziyaret ederek, Hafter ile bir araya geldi.
Bazı önemli konuların masaya yatırıldığı görüşmede ayrıca, Libyalı taraflar arasında ateşkese varılmasını sağlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının sonuçlarına destek veren Mısır'ın, Libya'daki krizin çözümü için sarf ettiği çabalar ele alındı.
Cenevre'de, 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyerek başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter, terörle mücadele ettiği gerekçesiyle Mısır yönetimi tarafından destekleniyor.
Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkenti ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.
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