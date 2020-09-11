MİT operasyonu ile yakalanan İsa Özer, İstanbul'a getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer, İstanbul'a getirilmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yapılan çalışmalarda uzun süredir Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olduğu öğrenilen PKK/KCK üyeliğinden aranan İsa Özer, MİT mensuplarının operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında yer aldığı bilinen İsa Özer, akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a getirildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen terör örgütü üyesinin Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Özer'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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