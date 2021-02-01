MLB’de oyuncular kısaltılmış sezon istemiyor

01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:51

Amerikan Beyzbol Ligi’nde (MLB) Profesyonel Oyuncular Birliği’nin (MLBPA), ligin sunmuş olduğu kısaltılmış sezon takvimi ve sezonun başlangıç tarihi değişikliği önerilerini reddedeceği belirtildi.



ESPN’de yer alan haberde, oyuncuların sezona daha önce belirlenen takvimde başlamak istediği ve normal sezonda daha az maç oynamak istemedikleri belirtildi. Haberde, lig yönetiminin normal sezondaki maç sayısını azaltmak istemesine rağmen oyunculara tam maaş ödeyeceği fakat sezon başlangıç tarihinin bir ay ileriye atılmasını istediği ifade edildi. Ayrıca, Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) olduğu gibi playofftaki takım sayısının artırılmak istendiği kaydedildi. Ligin oyuncular birliğine sunduğu teklifte 27 Şubat’ta başlaması gereken bahar antrenmanlarının 22 Mart’a, 1 Nisan’da başlayacak normal sezonun da 28 Nisan’a ertelenmek istediği belirtildi. Oyuncular Birliği’nin ise kısaltılmış sezonunun bir sonraki toplu iş sözleşmesinde oyuncuların elini zayıflatacağını ve sıkışık takvimden kaynaklı olarak daha az tatil günü olacağı için güvenlik endişesi duyduğu ifade edildi. Ek olarak ligin sunmuş olduğu teklifte lig yönetiminin fazla güçleneceği ve ücretler konusunda daha çok söz sahibi olmasından oyuncuların rahatsızlık duyduğu kaydedildi.