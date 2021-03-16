Moderna duyurdu: Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başlandı

16 Mart 2021 Salı, 16:48

Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının çocuklar üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlandığı belirtilerek 12 yaşından küçük çocuklara ilk dozların yapıldığı bildirildi.

KidCOVE olarak adlandırılan klinik deney kapsamında Moderna aşısı, ABD ve Kanada’da 6 ay ile 11 yaş arasında yaklaşık 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek.

Ulusal sağlık enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada, 11 yaşındaki çocuklar ile başlanan aşı denemesi, başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara uygulama ile devam edecek.

Moderna’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel tarafından yapılan basın açıklamasında, "ABD ve Kanada’daki çocuklarda mRNA-1273’ün denemelerine başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu pediatrik çalışma, Covid-19 aşımızın belirlenen yaş aralığındaki çocuklar üzerinde güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmemize yardımcı olacak” dedi.



