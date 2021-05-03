Mohamed Salah'tan yönetime tepki: Kimse benimle konuşmuyor
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yeni kontrat konusunda kimsenin kendisiyle konuşmadığını söyleyerek yönetime tepki gösterdi.
Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan, Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'e elenen Liverpool'u yoğun bir yaz dönemi bekliyor.
Gündem maddelerinin ilk sırasında ise Mohamed Salah yer alıyor. Liverpool formasıyla adeta 'efsane' statüsüne ulaşan Mısırlı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Golcü ismin adı geçtiğimiz aylarda La Liga kulüpleri Real Madrid ve Barcelona ile anılmıştı. Salah bu haberler hakkında açıklamalar yapmadı ama son olarak verdiği röportajda Liverpool ile görüşmediğini de kabul etti.
MOHAMED SALAH NE DEDİ?
Mısırlı oyuncu, Sky Sport 'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kimse benimle yeni kontrat hakkında konuşmuyor, hiçbir şeyden emin olamıyorum."
"Kulüpteki hiç kimse benimle hiçbir şeyden bahsetmiyor, bu yüzden bilmiyorum."
"Daha önce, Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istediğimi söyledim. Kazanmak harika bir şey. Ben de sadece tekrar tekrar kazanmaya çalışıyorum"
SALAH'IN LİVERPOOL KARİYERİ
2017-18 sezonunda Roma'dan Liverpool'a transfer olan Salah, dört sezonda 201 maça çıktı ve 124 gol kaydetti.
Bu sezon, oyundan alındığı maçlardan dolayı teknik heyete tepkisi olduğu iddia edilen oyuncunun Liverpool dışında başka alternatifleri düşündüğü gelen haberler arasında.
Fakat Liverpool'un Salah ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması
- AKP'den kopanlar kime oy verecek?