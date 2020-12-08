Moody's: Ödemeler dengesi krizi riski devam ediyor
Moody's yayımladığı bir notta Türkiye'nin yapısal sorunlarının hala devam ettiğini belirtti.
Türkiye'deki politika değişimine rağmen karşılaşılan zorlukların değişmediğinin altını çizen Moody's, Türkiye'de ödemeler dengesi krizi riskinin hala ortadan kaybolmadığnı kaydetti.
DÖVİZ RİSKİ VE KURUMSAL ZAYIFLIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Ciddi reformlar yapılmadan krediye dayalı büyüme, kırılganlık, Döviz riski ve kurumsal zayıflıklar gibi yapısal sorunların çözülemeyeceğini belirten kurum uzun dönemli politika gidişatının hala belirsizliğini koruduğunu çünkü hükümetin geçmişteki taahhütlerini getirmediğini vurguladı.
Notta, "Türkiye'nin döviz cinsinden rezervleri merkez bankasının 2020 yılı başından beri TL'yi savunmak için uyguladığı başarısız denemelerden ötürü çok ciddi düşük seviyelerde." diye belirten Moody's, sermaye çıkışları ve pandemiden etkilenen turizm sektöründen dolayı Türkiye için ödemeler dengesi krizi riskinin hala geçerli olduğuna değindi.
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