Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı.
AA’nın haberine göre, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2021 yılı takviminde yer alan değerlendirme tarihi olan 4 Haziran Cuma günü kredi notuyla ilgili bir rapor yayımlamadı.
Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi.
Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "Negatif" görünüm ile "B2" olarak değerlendiriyor.
Moody's'in takviminde bir sonraki Türkiye değerlendirme tarihi 4 Aralık olarak görülüyor.
Öte yandan Türkiye'nin kredi notunu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde tutan S&P de, 28 Mayıs'ta yıllık takviminde görülen Türkiye için bir değerlendirme raporu yayımlamamıştı.
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