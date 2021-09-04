Moskova'da yarım milyon ruble maaşla çalışacak eleman bulunamıyor
Rus iş arama sitesi Rabota.ru’ya göre, Moskova’da yarım milyon ruble (yaklaşık 6900 dolar) maaşlı çok sayıda boş kontenjan bulunuyor.
Rus iş arama sitesi Rabota.ru’nun araştırmasına göre Moskova’da işverenler, yüksek öğrenim görmemiş perde tasarımcısı adaylara ayda 500 bin rubleye kadar maaş öneriyor. Ayrıca aileler, üç yıl veya daha fazla iş tecrübesine sahip bir çocuk bakıcısına 360 bin rubleye kadar ödemeye hazır.
Gıda sektöründeki şirketler, gıda ihracatı ve müzakere becerileri konusunda deneyim sahibi olan ihracat müdürü adaylarına 300 bin ruble maaş önerirken, güzellik salonları, orta veya yüksek öğrenim görmüş, kozmetik alanında sertifikası ve en az iki yıllık iş deneyimi olan epilasyon ustasına 300 bin ruble ödemeyi vaat ediyor.
İki yıllık iş tecrübesine sahip, her türlü pencere sistemini bilen nitelikli pencere ve cam balkon ustalarına önerilen aylık ücret 250 bin ruble.
Moskova'da ‘Junior TikTok izleme uzmanı’ pozisyonu için iş arama sitesine verilen ilanda, mülakatı başarıyla geçen adaya verilecek aylık ücret ise 250 bin ruble.
Kaynak: Sputnik
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