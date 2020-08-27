Moskova’dan Suriye'deki çarpışmaya ilişkin açıklama: Engellemeye çalışıyorlar

27 Ağustos 2020 Perşembe, 17:45

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un telefon görüşmesinde ABD’li mevkidaşını Rusya’nın Suriye’deki ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonu Rus devriyesinin hareketlerine dair bilgilendirdiğini söylediği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Washington olayın Moskova ile anlaşmaya varılan güvenlik protokolünü ihlal ettiğini ifade etti.