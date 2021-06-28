Moskova'nın itirazına rağmen 30'dan fazla ülkeden Karadeniz'de tatbikat

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:32

ABD ve Ukrayna, Rusya'nın iptal çağrılarına rağmen Karadeniz'de ve Ukrayna'nın güneyinde 30'dan fazla ülkenin katılacağı bir askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Tatbikatı, NATO ve Rusya arasındaki gerilimin geçen hafta tırmanmasını izledi. Rusya, Kırım açıklarındaki bir İngiliz savaş gemisinin güzergâhına uyarı ateşi açıp bomba attığını açıklamış, İngiltere ise Rusya'nın açıklamasını reddetmişti.

Rusya, 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rus toprağı olarak görüyor fakat Kırım yarımadası uluslararası olarak Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

Rusya'nın Washington büyükelçiliği Karadeniz'deki tatbikatın iptal edilmesi için geçen hafta bir çağrı yapmıştı. Rusya savunma bakanlığı ise ulusal güvenliğini muhafaza etmek için gerekirse tepki gösterebileceğini belirtmişti.

İki hafta sürecek olan tatbikata NATO ve müttefik ülkelerden yaklaşık 5 bin askeri personel katılacak. 30 gemi ve 40 savaş uçağının kullanılacağı tabikatta ABD destroyeri USS Ross ve ABD deniz piyadeleri de yer alacak.