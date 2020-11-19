Motorinde indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren 2 kuruş indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 09:41
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Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.


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