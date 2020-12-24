Mountain grubunun kurucu üyesi, müzisyen Leslie West hayatını kaybetti
Müzisyen Leslie West, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini kardeşi Larry West Weinstein duyurdu.
Leslie West (Fotoğraflar: Instagram/@reallesliewest)
Hard rock grubu Mountain'ın kurucu üyesi ve solisti olarak tanınan müzisyen Leslie West, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Variety'nin aktardığına göre, Leslie West'in kardeşi Larry West Weinstein, sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Larry West Weinstein, Leslie West'in bu ayın başlarında aniden rahatsızlandığını ve hastanede devam eden tedavisinin tüm çabalara rağmen sonuçsuz kaldığını belirtti.
Leslie West (sağda) Amerikalı blues rock gitaristi, şarkıcı ve söz yazarı Joe Bonamassa (solda) ile birlikte
Mountain grubu, 1969 yılında Long Island, New York'ta kuruldu ve 1972'de dağılmadan önce üç albüm çıkardı. 1969'da Woodstock'ta performans sergileyen grup, dağılmalarının ardından sık sık yeniden bir araya geldi ve 1974'te "Avalanche", 1985'te "Go for Your Life", 1996'da "Man's World", 2002'de "Mystic Fire" ve 2007'de "Masters of War" gibi birçok proje yayımladı.
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