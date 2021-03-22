'Mourinho gelse kurtaramaz' demişti; Bülent Uygun 2'de 2 yaptı
Rizespor'da görevden ayrılmadan önce "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica'nın ardından teknik direktör olarak göreve başlayan Bülent Uygun, çıktığı iki maçta 6 puan almayı başardı.
Çaykur Rizespor'da görevden ayrılmadan önce "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" diyen Marius Sumudica'nın ardından teknik direktör olarak göreve başlayan Bülent Uygun, çıktığı iki maçta 6 puan almayı başardı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da çıktığı 7 maçta da galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica istifası öncesi, "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" açıklamasında bulunmuştu. Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun, takımın başında sahaya çıktığı Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından galibiyetle ayrıldı. Uygun'dan önce 28 puanla 17'nci sırada bulunan Rizespor, iki galibiyetle puanını 34'e çıkarırken 13'üncülüğe yükseldi ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
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