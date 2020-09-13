Mourinho Sörloth'u istemiş!

13 Eylül 2020 Pazar, 23:35

Geçen sezon bordo mavili formayla Süper Lig’de gol kralı olan ve başarılı performansını Norveç Milli Takımı ile de sürdüren Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer hedefi olmaya devam ediyor.

Norveç Milli Takımı’nın kampına gittikten sonra Trabzon şehrine geri dönmeyen Sörloth için noter tespiti yapıldı. Trabzonspor Kulübü, Alman ekibi Leipzig’in resmi bir teklifte bulunduğunu açıklarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu İngiliz devi Tottenham’ın da devrede olduğunu dile getirmişti.

Konu üzerine 1-0 yenildikleri Everton maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Tottenham’ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, “Oyuncu Trabzonspor’a ait olduğu için herhangi bir yorum yapamayacağım. Ama Başkan öyle diyorsa doğru olmadığını söyleyemem” ifadelerini kullanarak Ağaoğlu’nun iddiasını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

Portekizli çalıştırıcı forvet ihtiyacını yinelerken, “Evet, forvet istiyorum. İhtiyacım var. Yönetimin bir forvet istediğimi bildiğini açıkça söylemem gerek” ifadelerini kullandı.