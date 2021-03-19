Tottenham elendi, Mourinho rakip soyuna odasına girdi!
2-0 kaybettiği maçın rövanşında Orsic'in golleriyle Tottenham'ı 3-0 mağlup eden Dinamo Zagreb, çeyrek finale çıktı. Mourinho maç sonrası rakip soyunma odasında Orsic'i kutladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.
Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.
Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı. Maç bitiminde Tottenham Teknik Direktörü Mourinho, Orsic'i kutlamak için Zagreb soyunma odasına gitti. Portekizli hocanın bu davranışı alkış aldı.
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