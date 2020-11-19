MSB: 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, araç kazası sonrası iki askeri şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
MSB, Irak'ta Pençe-Kaplan bölgesinde araç kazası meydana geldiğini, olay yerinde bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını bildirdi. Yaralanan iki asker, hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden biri daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
''Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.''
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