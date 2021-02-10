MSB, 2 askerin şehit olduğunu duyurdu

MSB, ''Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'' açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 23:27
MSB, 2 askerin şehit olduğunu duyurdu
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