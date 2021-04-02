MSB: 2 kişi yakalandı

02 Nisan 2021 Cuma, 10:24

MSB'den gelen açıklama şöyle;

"Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi."