MSB: 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) 'Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi' açıklaması geldi.
MSB'den gelen açıklama şöyle;
"Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi."
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