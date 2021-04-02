MSB: 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) 'Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi' açıklaması geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2021 Cuma, 10:24
MSB: 2 kişi yakalandı
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MSB'den gelen açıklama şöyle;

"Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi."


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