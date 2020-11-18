MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2020 Çarşamba, 10:28

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.