MSB asker alımlarını erteledi
Milli Savunma Bakanlığı, kasım ayı asker alımlarını ertelediğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, kasım ayı asker alımlarını ertelediğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:
"Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz”
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