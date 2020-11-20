MSB asker alımlarını erteledi

20 Kasım 2020 Cuma, 16:29

Milli Savunma Bakanlığı, kasım ayı asker alımlarını ertelediğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz”







