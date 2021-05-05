MSB: Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 7'ye ulaştı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:36

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun" denildi.

