MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi.
Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan 'nokta atışlarını' obüsler takip etti. Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonla 20 terörist etkisiz hale getirildi.
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