MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. "
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