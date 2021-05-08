MSB duyurdu: Bir Asteğmen adayı Covid-19'dan hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, bir Asteğmen adayının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt