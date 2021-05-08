MSB duyurdu: Bir Asteğmen adayı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, bir Asteğmen adayının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:33
MSB duyurdu: Bir Asteğmen adayı Covid-19'dan hayatını kaybetti
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in  koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.



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