MSB: İdlib'te yaralanan asker şehit oldu

12 Eylül 2021 Pazar, 08:05

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı’nın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

HATAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hatay’ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Turgay Abacı, bugün Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı’nın bekar olduğu öğrenildi.

Bakanlık, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe’nin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı.