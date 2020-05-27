MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi"

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:47

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıya tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekat sonucu 5 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.