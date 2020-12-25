MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi

25 Aralık 2020 Cuma, 15:35

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" denildi.