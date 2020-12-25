MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildiğini açıkladı.

DHA
25 Aralık 2020 Cuma, 15:35
MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" denildi.


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