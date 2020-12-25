MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" denildi.
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