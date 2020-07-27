MSB: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:38

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" dedi.



