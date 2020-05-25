MSB: Şırnak'ta 11 antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde 11 antitank mayınının imha edildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:48

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi. 


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