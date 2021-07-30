MSB'den hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e hava harekatı düzenlediğini duyurdu.
MSB'nin yaptığı açıklama şöyle;
"Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi."
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