MSB’nin etler nedeniyle ceza kestiği ESK’den ilginç gerekçe

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

ESK, TBMM KİT Komisyonu’nda İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün sorularına yazılı yanıt verdi. Askeriyeye satışı yapılan etler nedeniyle MSB’ye ESK’nin neden ceza ödediği sorusuna verilen yanıt dikkat çekti. ESK, askeriyeye verilen etlerin ithal değil tamamen yerli üreticiden alınan hayvanlardan elde edilen etler olduğunu belirtti. Askeriyeye verilen tüm ürünlerin analiz ve denetimlerinin yapıldığına işaret edilen yanıtta, “Vakumlu ürünlerde ete kırmızı rengini veren hemoglobinin oksijensiz ortamda rengini değiştirmesi ambalaj açıldıktan sonra oksijenle tepkim eye girerek renginin normale dönmesi bazı muayene ve kabul komisyonlarınca -analiz raporlarının uygunluğuna ve defalarca konuyu açıklamamıza rağmen- görünüm kusuru olarak değerlendirilip zaman zaman ceza kesilmektedir. Askeriyenin kestiği cezalar genellikle, teslimatları zamanında yetiştirememe, teslimat sırasında ambalaj bütünlüğünün bozulması, görünüm kusurları, kemik oranlarının fazla çıkması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.”

ZARAR DA SORULDU

ESK’nin 2017’de 279 milyon TL kâr ederken 2018 yılında neden 491 milyon lira zarar ettiği sorusuna şu yanıt verildi: “2017 kasım ayından itibaren Türkiye genelinde tüketiciye uygun fiyata yaklaşık 100 bin ton kıyma ve kuşbaşı satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kırmızı et piyasasındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek ve besicilerin ihtiyacı olan besilik hayvan ithalatında, alım sözleşmelerinin döviz cinsinden, besicilere satış sözleşmelerinin TL cinsinden olması nedeniyle döviz kurundaki değişimlerden kaynaklı zarar oluşmuştur. Uygun fiyata et satışından kaynaklı olarak 350 milyon TL sermaye artırımı olarak alınmıştır.”

Kurumun 2018’de zarar ederken nasıl 17 milyon lira faiz geliri elde ettiği konusunda da ESK, mevduatlarının işgünü sonunda atıl kalmaması için vadeli olarak bağlandığını, faiz gelirinin de bunlardan elde edildiğini bildirdi. l ANKARA