MSB'nin İngilizce paylaşımı dikkat çekti

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:18

Milli Savunma Bakanlığı, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynin 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaz Limanı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.

Türkçe paylaşımın ardından İngilizce paylaşım da yapan MSB, İngilizce paylaşımında "Biz NATO'yuz" ve "Birlikte daha güçlü" anlamlarına gelen "We are NATO" ve "Stronger together" etiketlerine yer verdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında, 05-06 Mayıs 2021 tarihlerinde Aksaz’a liman ziyareti icra etti."