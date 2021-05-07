MSB'nin Letonya'ya 'soykırım' tepkisi için yayınladığı mesaj tepki çekti
Milli Savunma Bakanlığı'nın Letonya'nın 'soykırım' nitelemesini kınamak için yayımladığı mesaj tepki çekti. Mesaj, 'Soykırım olmuş, ancak Türkiye bunu kabul etmiyormuş' gibi algılandı.
Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren kararı Türkiye'nin tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından bir tepki mesajı da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Ancak MSB'nin paylaştığı mesajdaki hata, tepkilere neden oldu.
MSB'nin İngilizce paylaştığı mesajda, "Letonya Parlamentosu'nun Ermeni soykırımı kararını tanımasını reddediyor ve tanımıyoruz" denildi. İngilizce metinde, yanlış yazımdan kaynaklı, anlam farklılığı tartışmalara neden oldu. Söz konusu mesaj, "soykırım" olmuş, ancak Türkiye bunu kabul etmiyormuş gibi algılandı. MSB daha sonra paylaşımı silip, Türkçe bir mesaj paylaştı. MSB, Türkçe mesajında, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.
'EMEKLİ ETTİKLERİNİZ YANILMAZDI'
Yazarımız Mine Kırıkkanat ise, MSB'nin İngilizce metnine tepki gösterirken bir de hatırlatma yaptı.
Kırıkkanat, "Sözde soykırım kararı demeliydiniz, MSB emekli ettikleriniz yanılmazdı bu konuda. Hatalı tümcenizin İngilizcesi de itiraf gibi algılanıyor" diye belirtti.
Video Haberler
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı