MSB'nin Letonya'ya 'soykırım' tepkisi için yayınladığı mesaj tepki çekti

07 Mayıs 2021 Cuma, 09:52

Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren kararı Türkiye'nin tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından bir tepki mesajı da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Ancak MSB'nin paylaştığı mesajdaki hata, tepkilere neden oldu.

MSB'nin İngilizce paylaştığı mesajda, "Letonya Parlamentosu'nun Ermeni soykırımı kararını tanımasını reddediyor ve tanımıyoruz" denildi. İngilizce metinde, yanlış yazımdan kaynaklı, anlam farklılığı tartışmalara neden oldu. Söz konusu mesaj, "soykırım" olmuş, ancak Türkiye bunu kabul etmiyormuş gibi algılandı. MSB daha sonra paylaşımı silip, Türkçe bir mesaj paylaştı. MSB, Türkçe mesajında, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ ETTİKLERİNİZ YANILMAZDI'

Yazarımız Mine Kırıkkanat ise, MSB'nin İngilizce metnine tepki gösterirken bir de hatırlatma yaptı.

Kırıkkanat, "Sözde soykırım kararı demeliydiniz, MSB emekli ettikleriniz yanılmazdı bu konuda. Hatalı tümcenizin İngilizcesi de itiraf gibi algılanıyor" diye belirtti.