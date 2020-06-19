Müdürlerin AKP ziyaretine tepki

19 Haziran 2020 Cuma, 10:55

Aydın’ın Söke ilçesinde aralarında Milli Eğitim Müdürü (MEB) Şerafettin Yapıcı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Abdullah Kabal, Kütüphane Müdürü Fatih Akbaba, TAYEM Müdürü Lütfi Özenç’in bulunduğu bazı devlet kurumu yöneticileri AKP Söke İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. AKP Söke İlçe Başkanlığı ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan duruma tepki gösterdi.

'AKP’NİN MEMURLARI'

Devlet kurumlarının siyasi partilerin yan kolları olmadığını belirten Tezcan, “Bu ziyaret tek adam rejiminin ve parti devletinin fotoğrafı, devlette çürümüşlüğün resmidir” dedi. Ziyaretin bir nezaket ziyaretinden fazla olduğunu vurgulayan Tezcan, “Fotoğraftan ziyaretin sıradan bir nezaket ziyareti olmadığı, iktidar partisinin ilçe başkanlığının muhabbetine mazhar olma ziyareti olduğu anlaşılmaktadır. O fotoğraf kadrajındaki bürokratlar, kendilerini devletin memuru olarak değil, AKP’nin memuru olarak görmektedir. Kendi işlerini yapmak yerine yandaşlık yarışına düşen bürokratların, AKP binasında ne işi vardır? Devlet kurumları, siyasi partilerin yan kolları değildir. Bu fotoğraf, AKP döneminde devlet adabından, devlet bilincinden uzaklaşmanın sonuçlarından biridir. Parti binasında poz veren bürokratlar, siyaset yapmaya meraklıysa istifalarını verip AKP’ye üye olsunlar. Bu kişiler hakkında derhal soruşturma açılmalı, gereği yapılmalıdır. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Ziyarete ilişkin Cumhuriyet’in Egesi’ne açıklamalarda bulunan

ÇANKIR: İLÇEYE ZARAR VERİYOR

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise, “Yandaşlıkta sınır tanımayan, yanlılıkta çığır açan kişilerin özgeçmişlerine bakılmadan Saray’a olan sadakatlerinden ötürü hayal bile edemeyecekleri makamları getirildiğini görüyoruz. Bu durumlar halk nezdinde özellikle gençlerimiz genelinde ciddi bir travma sebebidir. Hiçbir siyasi partiye üye olmadan, alın teri ve verdiği emekle bir yerlere gelmek için uğraşan milyonlarca gencimiz bu gibi ziyaretler nedeniyle devlete güven noktasında sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Liyakati yok sayıp, işin ehli olan kişilerin sağa sola tayinlerini çıkartıp devletin içine siyaseti sokup, Saray yandaşlığı yapanlar bu halk nezdinde elbet unutulmayacaktır” dedi. Çankır, ziyaretin ilçeye zarar verdiğini vurgulayarak “Bazı makam ve mevkiler siyaset üstüdür. Söke herkesin birbirini tanıdığı sevdiği ilçemizdir. Böylesine güzel bir ilçede bu tür ziyaretler kutuplaşmayı daha fazla artırır” diye konuştu.