Müsilaj uyarısı: Ege’de partikül artarsa Marmara'ya benzer

25 Haziran 2021 Cuma, 07:26

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerden oluşan Deniz Biyoçeşitliliği ve Ekosistem İşlevleri Araştırma Grubu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Okyanus Örnekleme Günü dolayısıyla İzmir Körfezi’nin İnciraltı Sahili’nden örnek aldı.

Denizdeki organik atıklara bağlı olarak canlıların genetik dizilimindeki değişiklikleri analiz etmek için çalışmalar yürüten grup, çevre koşulları ve farklılıkları ilişkilendirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, “Ege Denizi, Marmara’dan çok daha büyük. Ege Denizi’ne kara kaynaklı organik atık girişi Marmara hacmine göre çok az. Dolayısıyla Ege Denizi’nde böyle müsilaj vakasının olma şansı az. Buna karşın, Ege Denizi’nde de müsilaj üreten mikroorganizmalar var. Suda canlı cansız partikül sayısı artarsa bunlar Marmara’da olduğu gibi yapışarak çoğalabilir” dedi.

İzmir Körfezi’nin de kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bizsel, “İzmir Körfezi’nin organik yükü Büyük Kanal projesi devreye girene kadar oldukça fazlaydı. Daha sonra belli bir seviyede kontrol edilmesi başarılmış ancak bu proje 20 yıllık bir projedir. 20 yıl öncesinin nüfusu ve koşulları şu an geçerli değil. Belli bir kontrol yeteneği var ancak eli kulağında. Müsilaj zaman zaman Ege’de de görülüyor. Arıtma Tesisi’nde organik yükü arıtıyoruz ancak onu parçalarken ortaya çıkan azot ve fosforu yeteri kadar seyreltemeyebiliyoruz" diyerek önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.



