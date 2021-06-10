Mücevherci vizeye takıldı

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Sektörün güncel durumuyla ilgili online toplantı düzenleyen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, salgın nedeniyle 18 aydır fuarların yapılamadığını, eylül ayı itibarıyla ise bu konuda hareketlenme beklendiklerini söyledi. Ancak bu noktada önemli sorunlar yaşandığını belirten Kamar, şöyle devam etti:

"Örneğin ABD Las Vegas’ta eylülde yapılacak fuara 50 Türk firmasının katılma talebi var. Ama ABD Konsolosluğu vize başvurusunda bize görüşme için Ocak 2022’ye randevu verdi. Bunun siyasi nedenlerle yapıldığını biliyoruz ve aşmaya çalışıyoruz.”

Kamar ayrıca, sektörün daha iyi çalışması için çeşitli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, sektörde üretilen her ürününün Darphane’ye gidip geldikten sonra satışa sunulmasına izin verilmesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.