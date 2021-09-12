Müdür ve eşini şikayet eden müdür yardımcısına okulda saldırı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan lisede, müdür yardımcısı Ali Kaplan, İdari usulsüzlük yaptıklarını iddia ederek müdür ile eşi olan müdür yardımcısını şikayet ettiği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Kaplan, bu kez de polise giderek şikayetçi oldu.
Fotoğraf: Sözcü
Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Ali Kaplan, bir süre önce okul müdürü Saime Baş ile müdür yardımcısı olan ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi eşi Mustafa Baş hakkında idari usulsüzlük ve mobbing yaptıkları gerekçesiyle ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulundu.
Yapılan incelemenin ardından soruşturmadan bir sonuç çıkmayınca Kaplan, bu kez soruşturmayı yapan müfettişler ile Baş çifti hakkında CİMER'e şikayet etti. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
OKULDA SALDIRIYA UĞRADI
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Kaplan, okulda müdürü ve müdür yardımcısının saldırısına uğradı. 9 Eylül günü okulda öğleden sonra yaşanan olayda ise, İddialara göre Mustafa Baş koridorda Ali Kaplan'ı görünce küfür ve hakaret etti. Ardından da eşi olan müdüre Saime Baş'ın odasında Kaplan'a saldırdı. Kaplan koridora kaçarak kurtulurken, kavgayı araya giren diğer öğretmenler ayırdı.
Kendisi de Eğitim Bir-Sen'e üye olan Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, polis merkezine giderek kendisine saldıran Mustafa Baş'tan şikayetçi oldu.
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