Müdürler maskesiz toplanıp 'selfie' çekti, ceza kesildi
Kayseri'de yüz yüze eğitim öncesi kafede bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'ya, maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira para cezası uygulandı.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, bugün başlayan yüz yüze eğitim öncesi dün akşam Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile kafede bir araya geldi.
İl Milli Eğim Müdürü Celalettin Ekinci, kafede 3 müdür ile birlikte 'selfie' çekip, "Kocasinan, Melikgazi ve Talas İlçe Müdürlerimizle Kayseri'mizi ve yarınımızı konuştuk, çay eşliğinde" notuyla Twitter hesabından paylaştı.
Fotoğrafta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin maske taktığı görülürken, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'nın maske kuralına uymadığı görüldü.
VALİ TALİMAT VERDİ
Fotoğrafı sosyal medyada gören Vali Şehmus Günaydın, maske takmayan 3 müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Ekinci, Kaya ve Elmalı'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900'er lira idari para cezası uygulandı.
En Çok Okunan Haberler
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MetroPOLL'den şoke eden anket
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
Video Haberler
- Skandal görüntülerin ardından o baba gözaltına alındı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
- Koruma altındaydı, kazada feci şekilde can verdi
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
- Sağlık çalışanı kadını bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı
En Çok Okunan Haberler
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MetroPOLL'den şoke eden anket
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?