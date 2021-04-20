Muğla merkezli operasyonda FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
Muğla merkezli operasyonda FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
Muğla'da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekiplerince, FETÖ üyelerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İki yıl önce Göcek Mahallesi'nden 15 FETÖ iltisaklı kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkış yaptığı bilgisi üzerine ekipler, bölgede bulunan kameralara ait 180 saattik görüntü inceledi.
'HAKİM VE SAVCILARI KAÇIRDILAR' İDDİASI
Yapılan çalışmaların ardından aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 15 FETÖ iltisaklı kişiyi yurt dışına kaçıran 5 şüpheli belirlendi.
Muğla, Niğde ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla İ.T, R.Ç, B.G, B,B. ve H.T. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi
- DSÖ'den 25-59 yaş arası için endişendiren açıklama
- 32 dev şirkete soruşturma