Muğla ve Van’da art arda 3 deprem

20 Aralık 2020 Pazar, 09:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde saat 06.14’te 3.9 ardından 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Van ise 07.32’de 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Her iki deprem, çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.