Muğla ve Van’da art arda 3 deprem
Türkiye'nin hem doğusundan hem batısından sabah saatlerinde peş peşe deprem haberleri geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelirken, Van'ın Başkale ilçesi ise saat 07.32'de 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremlerle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde saat 06.14’te 3.9 ardından 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Van ise 07.32’de 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Her iki deprem, çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
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