Muğla yine sallandı! Bu sefer 4.2
Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Ege Denizi'nin Datça açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.58 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.08.2021, 19:04:43 TSİ
Enlem : 36.4111 N
Boylam : 27.1353 E
Derinlik : 8.32 km
Detay : https://t.co/0HuQIIqhHA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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