Muğla yine sallandı! Bu sefer 4.2

Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 19:34
Muğla yine sallandı! Bu sefer 4.2
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Ege Denizi'nin Datça açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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