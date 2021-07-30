Muğla'da 20 plaj engelliler için düzenlendi

30 Temmuz 2021 Cuma, 07:06

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların denize girebilmesi için 2016 yılında “Engelsiz Plajlar” projesi başlattı. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 20 engelsiz plaj oluşturdu.

Engelsiz plajlarda sahillere engellilerin rahatlıkla denize girebilmeleri için özel dizayn edilen engelli rampaları ve zaman geçirebilmeleri için şezlonglar yerleştirildi. Evlerinden alıyorlar Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesini sağlarken, aynı zamanda belediyeden talepte bulunan vatandaşlar evinden alınıp belediye ekipleri tarafından denize götürüldükten sonra tekrar evlerine geri bırakılıyor. Engelli vatandaşlar Bodrum’da Kumbahçe Halk Plajı,Turgutreis Halk Plajı, Bitez Halk Plajı, Ortakent Halk Plajı, Gümbet Halk Plajı, Gündoğan Plajı, Türkbükü Plajı, Dalaman’da Sarsala Halk Plajı, Datça’da Hayıtbükü Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Hastaneönü Plajı, Datça Orcey Otel Önü Plajı, İskele Halk Plajı, Taşlık Halk Plajı, Datça Palamutbükü Plajı, Fethiye’de İnlice Halk Plajı, Milas’ta Güllük Halk Plajı, Ören Halk Plajı, Ortaca’da Sarçed Plajı ve Ula Akyaka Halk Plajında rahatlıkla denize girebiliyor.